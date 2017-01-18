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Власти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦ

Организаторы акции намерены провести ее в любом случае

Власти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦ
Акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в Санкт-Петербурге 13 января
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал проведение акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщил "Интерфаксу" в среду депутат законодательного собрания Максим Резник.

"Отказали. Якобы НОД ("Национально-освободительное движение" - ИФ) раньше нас подал заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно, она будет согласована в другом режиме", - подчеркнул парламентарий.

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По его словам, организаторы подадут в Смольный соответствующее информационное письмо. "Согласование мероприятий на Марсовом поле носит уведомительный характер, это гайд-парк, ограничение там есть только по численности - не более 200 человек. Мы не собираемся соблюдать эту численность и в случае превышения готовы заплатить штраф", - добавил Резник.

Он отметил, что на Марсовом поле установят сцену и будут пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, как и планировалось изначально.

Как сообщалось, "Справедливая Россия", "Яблоко" и "Партия роста" планируют провести митинг в защиту Исаакиевского собора 28 января.

Марсово поле является гайд-парком, однако Смольный может не согласовать заявку на мероприятие, если на это же время там уже согласовано другое событие.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ
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