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Петербургские депутаты устроили потасовку из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Небольшая стычка произошла в среду между депутатами Законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании после обсуждения вопроса о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В ходе обсуждения обращения к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ депутат Михаил Амосов ("Яблоко") попросил дать время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер парламента Вячеслав Макаров отказался это сделать.

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После голосования, когда депутаты уже перешли к обсуждению следующего вопроса, Амосов встал со своего места, вышел в проход и начал обвинять спикера в неуважении к коллегам. Депутаты от "Единой России" попытались утихомирить коллегу, а затем насильно вывести его из зала заседаний. Амосов оттолкнул их, после чего Макаров остановил обсуждение вопроса и призвал парламентариев к порядку. Все депутаты, включая Амосова, вернулись на рабочие места, и заседание продолжилось.

Проект обращения к Мединскому представил на заседании спикер парламента Макаров ("Единая Россия"). Он назвал решение городских властей о передаче собора РПЦ историческим. Проект обращения поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России".

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Исаакиевский собор, Петербург
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