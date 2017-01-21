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НАК подтвердил нейтрализацию в Дагестане двух боевиков

Есть обновление от 15:17

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два боевика ликвидированы во время контртеррористической операции (КТО) в населенном пункте Вперёд Кизлярского района Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате боя двое оказавших вооруженное сопротивление бандитов были нейтрализованы. Установлено, что с октября прошлого года они примкнули к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 года двух сотрудников полиции", - говорится в сообщении НАК, поступившем в субботу в "Интерфакс".

По имеющимся данным, в составе бандгруппы ликвидированные боевики вымогали крупные суммы у предпринимателей, а затем полученные преступным путем денежные средства направляли на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе, отмечают в комитете.

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В результате КТО потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, место боестолкновения осматривается взрывотехниками ФСБ России. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее о ликвидации этих боевиков "Интерфаксу" сообщил источник в силовых кругах региона.

Тем временем в НАК отмечают, что информация о местонахождении на территории населенного пункта Вперёд Кизлярского района Дагестана участников бандподполья была получена при осуществлении комплекса мер, направленных на пресечение деятельности лиц, причастных к преступлениям террористической направленности.

"Спецназом ФСБ и МВД России частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты, был блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена. Чтобы не допустить совершения террористических акций и обеспечить безопасность граждан руководителем республиканского Оперативного штаба НАК с 9:15 введен правовой режим контртеррористической операции. Жители прилегающих домов эвакуированы", - сообщает комитет.

В ответ на предложение сдаться бандиты открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Контртеррористическая операция вступила в активную фазу.

Теги: Дагестан, НАК
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