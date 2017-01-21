В Дагестане после ликвидации двух боевиков отменили режим КТО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Оперативный штаб снял специальный режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вперед Кизлярского района Дагестана, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель оперативного штаба республики.

"Режим КТО в населенном пункте Вперед снят в 15:00 21 января. Ликвидированы двое боевиков", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ходе спецоперации в селе Вперёд Кизлярского района, где с 9:15 по Москве субботы был введен режим КТО, уничтожены двое боевиков, укрывавшихся в частном доме. Позже Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию двух боевиков в этом населенном пункте.

Источник в правоохранительных структурах региона сообщил "Интерфаксу", что убитые опознаны как Рашид Асулбеков и Умид Ахраров.