В закрытом из-за непогоды аэропорту Мурманска остались более 85 пассажиров

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Мурманска, закрытом до утра воскресенья из-за неблагоприятных метеоусловий, остаются более 85 человек, в гостинице на территории авиаузла - еще 102 человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В аэропорту "Мурманск", временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилетов уже 14 рейсов. В настоящее время здесь находятся более 85 пассажиров. В гостинице, расположенной на территории аэропорта, размещено 102 человека", - пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что представителями авиакомпаний приняты меры для комфортного ожидания задержанных рейсов: люди обеспечены питанием, питьевой водой и транспортом для доставки в места размещения. Обстановка в аэропорту спокойная, отметили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что спасатели продолжают принимать меры для минимизации возможных последствий происшествий на автотрассах в период непогоды.

"В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 ("Кола" - ИФ) к ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование - ИФ) Заозерск продолжает действовать подвижный пункт обогрева главного управления МЧС России по Мурманской области, - уточнили в МЧС. - Он был развернут вчера в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с 1470 км по 1510 км. Подвижный пункт обогрева продолжит работу до особого распоряжения".

Там добавили, что дополнительно развернуты пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО "Скарус" (1560 км) и в кемпинге "Титовка" (1590км).

В субботу в Мурманской области дует штормовой ветер и идет сильный снег. Из-за непогоды перекрыты два участка трассы "Кола" и несколько участков региональных дорог. В Хибинах объявлена высокая степень лавинной опасности.