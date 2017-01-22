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Более 15 плавучих причалов установят для базирования новых кораблей и подводных лодок

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В 2017 году части Морской инженерной службы ВМФ установят в пунктах постоянной дислокации флотов свыше 15 плавучих причалов для базирования новых кораблей и подводных лодок, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В современных условиях, когда Военно-Морской Флот активно развивается и получает в свой состав новые боевые корабли подводные лодки, перед Морской инженерной службой стоят ответственные задачи совершенствовать систему комплексного базирования сил в пунктах постоянной дислокации Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в воскресенье, поздравляя флотских инженеров с Днем инженерных войск Вооруженных Сил РФ.

В поздравлении Главкома ВМФ подчеркнуто, что "современная система базирования кораблей и подводных лодок должна отвечать принципу самодостаточности и комплексности, а также учитывать поступление в ближнесрочной пеерспективе новых кораблей и лодок, которые строятся для ВМФ в соответствии Государственной программой военного кораблестроения". В свою очередь начальник Морской инженерной службы Главного командования ВМФ России полковник Николай Воробьев сообщил, что "в 2016 году силами морских инженерных частей флотов и Каспийской флотилии было установлено 11 плавучих причалов общей протяженностью свыше 2500 метров. Этот объем работы выполнен в соответствии с ходом обновления корабельного состава Военно-Морского Флота и ставит перед собой задачу обеспечить на высоком качественном уровне базирование принимаемы в состав флота кораблей и подводных лодок различных классов".

"Планируется, что в текущем 2017 году, морские инженерные части флотов и Каспийской флотилии установят еще как минимум 15 плавучих причалов, которым будут подведены все необходимые коммуникации для эффективного обеспечения базирования кораблей новых поколений в своих постоянных пунктах дислокации. Также, перед морскими инженерами стоит ответственная задача обеспечить проведение военно-морских конкурсов в рамках "Армейских игр -2017", - отметил полковник Воробьев.

Теги: ВМФ
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