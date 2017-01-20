Авианосная ударная группа ВМФ России вошла в Атлантику

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Корабли авианосной ударной группы Северного флота, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземноморье, пройдя через Гибралтарский пролив, в пятницу днем вошли в Атлантику, сообщили британские СМИ.

По их данным, в 13:00 мск возлавляющий группу тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов" прошли мимо Гибралтара - британского владения на южном побережье Пиренейского полуострова. За ними следуют остальные корабли группы.

Между тем в НАТО сообщили, что корабли и авиация альянса внимательно следят за передвижением российской авианосной ударной группой.

"Что касается авианосной группы, то мы изучили, насколько смогли, как она действует", - отметил глава командования вице-адмирал Клайв Джонстон. По его словам, военно-морское командование НАТО продолжит собирать и предоставлять странам-членам альянса информацию о действиях российской авианосной ударной группы в тех масштабах, которые будут затребованы их флотами.

В данный момент за российскими кораблями следит патрульный корабль ВМС Испании "Касадора". Над районом нахождения кораблей группы осуществляют разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты США и Испании.

Позднее в Атлантике российскую авианосную группу готовятся встретить и сопровождать корабли Великобритании, Норвегии и других стран НАТО. Для этой миссии, в частности, британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат.

Авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. Это связано с перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря прошлого года.