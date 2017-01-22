В СКР заявили о двух погибших при сходе лавины в Мурманской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На месте схода лавины в Мурманской области найдены тела двух погибших, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.

"На месте найдены тела двух погибших. Начата процессуальная проверка, на место происшествия выехала следственная группа", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье около 13:00 поступила информация о том, что незарегистрированная группа туристов на снегоходах в районе озера Вудьявр попала под лавину. По информации ГУ МЧС по Мурманской области, в группу входили 11 человек из Архангельска. По предварительным данным под снегом оказались трое, остальные не пострадали.