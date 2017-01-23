Скорая в Кемерово приехала к роженице через три часа после вызова

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинского района города Кемерово проверяет заявление от местной жительницы, к которой скорая помощь в новогоднюю ночь приехала с трехчасовым опозданием, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в понедельник.

"В прокуратуру с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она вызвала "скорую помощь" из-за преждевременных родов. По ее словам, экипаж приехал к ним через три часа", - сказал представитель пресс-службы.

Также он сказал, что роды в итоге принимал муж роженицы, при этом семья проживает на той же улице, где находится станция "скорой помощи". Прокуратура организовала проверку по возможному нарушению прав жительницы Кемерово.