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Песков разделил возмущение по поводу истории о непропущенной к умирающему "скорой"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что поведению водителя, отказ которого пропустить машину "скорой помощи" привел к гибели пациента, будет дана юридическая оценка.

"Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины "скорой помощи". Это абсолютно недопустимо", - сказал журналистам Песков.

По его словам, поведение водителя автомобиля, которая не пропустила "скорую помощь", должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку.

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Как сообщалось ранее, 10 января "скорая помощь" выехала на экстренный звонок к умирающему 21-летнему юноше. Через три минуты после звонка врачи уже были недалеко от дома, но узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. На сигналы водителя "скорой" и обращение по громкой связи женщина-водитель не отреагировала. Зато вышел ее пассажир - мужчина, который начал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызвать наряд ГИБДД. В результате медики прибыли на место вызова через 13 минут и констатировали смерть молодого человека.

СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлены личности водителя и пассажира автомобиля, препятствовавших проезду машины "скорой помощи", которые в ближайшее время будут допрошены следователями.

На сайте Change.org уже появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя и ее пассажира. Автор петиции Никита Ронжин из Красноярска требует назначить им реальный срок наказания, а также просит Генпрокуратуру и СКР взять на контроль расследование уголовного дела. Под петицией, размещенной в четверг вечером, уже подписались несколько тысяч человек.

Теги: Камчатка, Петропавловск-Камчатский
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