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Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"

Ответственность предлагается ужесточить вплоть до уголовной

Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Наказание за препятствие "скорой помощи" может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности, считает глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Сейчас подобное предложение поступило. Оно обсуждается. Оно не одинаково всеми воспринимается. Можно, безусловно, закрепить законодательно, чтобы это просто наказывалось строго, в том числе и административно. В некоторых случаях - уголовно", - сказала Скворцова журналистам в пятницу.

Министр назвала "безобразием" поведение водителя из Камчатского края, который не пропустил "скорую помощь".

"Человеческие амбиции в этой ситуации и одной, и другой стороны оказались выше человеческой жизни", - сказала Скворцовв.

10 января в Петропавловске-Камчатском "скорая помощь" выехала на экстренный звонок к умирающему 21-летнему юноше. Через три минуты после звонка "скорая" была уже недалеко от дома. Но узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. На сигналы водителя "скорой помощи" и обращение по громкой связи женщина-водитель не отреагировала. Зато вышел ее пассажир - мужчина, который начал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызвать наряд ГИБДД. В результате медики прибыли на место вызова через 13 минут и констатировали смерть юноши.

СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлены личности водителя и пассажира автомобиля, препятствовавших проезду машины "скорой помощи", которые в ближайшее время будут допрошены следователями.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя и ее пассажира. Автор петиции Никита Ронжин из Красноярска требует назначить им реальный срок наказания, а также просит Генпрокуратуру и СКР взять на контроль расследование уголовного дела. Под петицией, размещенной в четверг вечером, уже подписались несколько тысяч человек.

Теги: Камчатка, Петропавловск-Камчатский
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