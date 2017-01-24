КС РФ отклонил ходатайство об участии Дадина в заседании по его жалобе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ отказал защите оппозиционного активиста Ильдара Дадина в обеспечении его личного участия в заседании суда. Сегодня рассматривается жалоба оппозиционера на норму об ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Как передает корреспондент "Интерфакса", суд отклонил ходатайство адвоката Алексея Липцера, который заявил, что его подзащитный выразил желание лично участвовать в рассмотрении дела.

Оспариваемая статья 212.1 УК РФ была введена в действие в июле 2014 года. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и пр.

Заявитель Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

"Заявитель указывает, что оспоренная норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений. Кроме того, она позволяет возбуждать уголовное дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях, а также использовать в уголовном деле в качестве доказательств материалы административных дел", - говорится в сообщении.

Оппозиционер полагает, что оспариваемая норма нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, а также другие положения Конституции РФ.

Как сообщалось, Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.

К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.