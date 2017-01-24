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Генпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина

Они усомнились в общественной опасности его нарушений и справедливости наказания, отмечает газета "Коммерсант"

Генпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Заседание Конституционного суда РФ
Фото: ТАСС, Светлана Холявчук

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд РФ запросил отзывы, поддержали позицию Ильдара Дадина, пишет газета "Коммерсант".

В исследовании ДВФУ подчеркивается, что "один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную".

Эксперты пришли к выводу, что статья 212.1 противоречит принципу non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление), установленному Конституцией РФ. Ученые подвергли сомнению и справедливость наказания: статья по своим санкциям соответствует, например, некоторым видам убийств. В заключении говорится, что как сама уголовная ответственность, так и отнесение этого нарушения к преступлениям средней тяжести "не является обоснованным, поскольку явно несоразмерно характеру и степени общественной опасности допущенного нарушения закона".

Мнение Генпрокуратуры

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений". То есть совершенное повторно деяние вряд ли "становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением".

Малиновский также отметил, что примечание к ст. 212.1 не соответствует требованиям определенности правового регулирования. "Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности ("более двух раз"), как условия наступления уголовной",— отмечает заместитель генпрокурора. По его мнению, для устранения этих недочетов нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Жалоба Дадина

Конституционный суд РФ на заседании во вторник приступит к рассмотрению дела по жалобе Дадина, который оспорил норму Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Как сообщила пресс-служба КС РФ, дело касается статьи 212.1 УК РФ, которая была введена в июле 2014 года. Оспариваемая норма предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и пр.

Заявитель Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

"Заявитель указывает, что оспоренная норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений. Кроме того, она позволяет возбуждать уголовное дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях, а также использовать в уголовном деле в качестве доказательств материалы административных дел", - говорится в сообщении.

Заявитель полагает, что оспариваемая норма нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, а также другие положения Конституции РФ.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.

К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

Теги: КС РФ, Ильдар Дадин
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