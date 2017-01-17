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В России Жалобы на пытки в сегежской колонии

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

Оппозиционер хочет вниманием к своей ситуации защитить от пыток других заключенных

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
Исправительная колония №5 в Рубцовске
Фото: ТАСС, Алексей Цвайгерт

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Осужденный оппозиционер Ильдар Дадин попросил Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края о содействии в переводе для отбытия наказания назад в Карелию, сообщил во вторник "Интерфаксу" председатель региональной ОНК Алексей Белоус.

"Он полагает, что там (в Карелии - ИФ) остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем", - сказал Белоус.

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Он отметил, что в колонии Дадин занят чтением литературы и подготовкой текстов с описанием своей ситуации. Возможности трудоустройства у него нет: в колонии Рубцовска работают только 64 заключенных из 1200. Кроме того, режим его содержания камерный и предполагает множество ограничений.

"Мы попросили Ильдара в письменном виде изложить всю свою ситуацию, его видение на пытки и положение заключенных, процесс этапирования. Он готовит такую письменную информацию, пока мы будем заниматься судебными тяжбами с ФСИН. В целом, по его словам, в колонии существующие условия содержания его удовлетворяют, он доволен и заявляет об уважительном отношении между заключенными и сотрудниками колонии. С нашей точки зрения, в данный момент его жизни и здоровью в колонии ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима.

31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

Жалобы на пытки

1 ноября 2016 года супруга осужденного сообщила, что сотрудники колонии избивают и пытают ее мужа, угрожают убить. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась, то есть является вымыслом.

5 декабря карельское УФСИН сообщило, что Дадина переводят в колонию другого региона. На протяжении месяца от осужденного не поступало никаких известий. На просьбы супруги сказать, куда он этапируется, представители ФСИН отвечали, что с Дадиным все в порядке, а о своем новом месте заключения он сообщит сам. Спустя месяц стало известно, что Дадин помещен в исправительную колонию N5 в Рубцовске в Алтайском крае.

Теги: Ильдар Дадин, ОНК, Карелия, ФСИН
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