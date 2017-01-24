Васильева опровергла массовость случаев растления детей в школах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр образования и науки РФ Ольга Васильева не считает, что случаи растления детей в школах носят массовый характер.

"Эти случаи никогда не были и не будут массовыми. Этого просто не может быть по определению", - сказала Васильева на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что каждый педагог при приеме на работу должен предъявить справку об отсутствии судимости. Министр добавила, что следственные органы должны проверять ее наличие у людей, которые подозреваются в таких преступлениях, чтобы установить, имел ли право педагог вести свою деятельность.

Накануне представитель столичного Главного следственного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила, что главк начал доследственную проверку информации о систематических сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ученикам одной из московских школ.

По ее словам, из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера.

По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- отметила представитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ученики одной из столичных школ на протяжении двадцати лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны директора школы и одного из педагогов.