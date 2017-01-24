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Изъятый из многодетной семьи в Зеленограде ребенок заболел в приюте пневмонией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Один из десяти детей, изъятых у многодетной семьи Дель в Зеленограде, о госпитализации которого стало известно накануне, болен воспалением легких, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Ребенок оказался в больнице на второй день заболевания, заболел он в приюте. 22 числа его отвезли в больницу на скорой, но диагноз - двусторонняя пневмония - не называли, это выяснилось только после визита нашего юриста в больницу, - сказал Павлов. "Этого ребенка должны были сегодня отдать бабушке под опеку, но до последнего не говорили, насколько он болен", - добавил защитник.

Ранее во вторник Павлов сообщил, что еще одного ребенка - усыновленную Светланой Дель и ее мужем Михаилом девочку, находившуюся в Центре поддержки семьи и детства, передали под предварительную опеку (на 6 месяцев) матери Дель.

13 января замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца. По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью. Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

В пресс-службе столичного главка МВД в минувшую среду сообщили о возбуждении дознавателем дознания отдела МВД по районам Силино и Старое Крюково уголовного дела в отношении отца семейства, подозреваемого в нанесении побоев малолетнему ребенку. Зеленоградский суд Москвы 1 февраля проведет подготовку по иску Дель к отделу опеки управления соцзащиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отделу МВД России по районам Силино и Старое Крюково. В своем иске женщина просит признать незаконными действия соцработников и полицейских, изъявших у нее детей. Также были поданы заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них женщина требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей.

Теги: Москва, Зеленоград, Дель, Светлана Дель, Иван Павлов
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