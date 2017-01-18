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Жительницу Зеленограда собрались лишить опеки над изъятыми 10 детьми

Есть обновление от 19:07

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Столичные власти намерены лишить опеки жительницу Зеленограда, из приемной семьи которой на прошлой неделе были изъяты 10 детей, заявил глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян.

"Мы будем расторгать договор о приемной семье, потому что родители не справились со своими обязанностями. А пока дети останутся в зеленоградском приюте", - сказал Петросян в эфире одного из телеканалов.

Он добавил, что дети пройдут реабилитацию в приюте, затем для них будет подобрана новая приемная семья.

Петросян отметил, что изъятые из семьи дети пожаловались "на насилие со стороны отца".

"Детей возвращать в эту семью категорически нельзя, потому что все дети подтвердили, что их папа бьет, они его боятся", - сказал руководитель департамента.

На прошлой неделе стало известно, что из приемной семьи в Зеленограде были изъяты 10 детей. Работники детского сада перед этим обнаружили на теле одного ребенка следы побоев, которые, по его словам, нанес ему отец. Также сообщалось, что некоторые дети инфицированы ВИЧ. Приемная мать информацию о насилии над детьми отрицает.

Теги: Москва, Зеленоград
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