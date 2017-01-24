В России

Минтранс проработает вариант однократного повышения тарифа "Платона"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков "Платон", сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

"На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения", - сказал он, отметив, что выхода "на параметры той модели "Платона" ждут и регионы, и рынок транспортных перевозок в целом".

Министр также указал, что решение по тарифу "Платона" касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, "особенно с учетом того что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с и без того загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта". "Поэтому я надеюсь, что такое решение в ближайшей перспективе будет принято правительством РФ", - сказал Соколов.

Ранее чиновник уже говорил, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось не поэтапное, а однократное повышение тарифа - "таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка на бизнес по году осталась бы в пределах или даже, может быть, меньше заявленных изначально предложений". "Скорее всего, это решение (о повышении тарифа - ИФ) будет отодвинуто на определенный период времени", - говорил Соколов.

В настоящее время обсуждается вопрос повышения тарифа в системе. При этом ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 2,61 рубля, с июня - до 3,06 рубля. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 рубля) до июля 2018 года.

Теги: Максим Соколов
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