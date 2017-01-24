Полиция отпустила жену Дадина без предъявления обвинений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Жена оппозиционера Ильдара Дадина Анастасия Зотова, ранее задержанная правоохранительными органами на выходе из здания Конституционного суда (КС) в Санкт-Петербурге, сообщила, что ее отпустили без предъявления обвинений.

"Переписали наши данные, сказали, что пробили по базе, не находимся ли мы в розыске, вернули документы и отпустили", - сказала Зотова "Интерфаксу".

Ранее Зотова сообщила, что была задержана на выходе из здания КС. По ее словам, на выходе из суда она и два журналиста подошли к участникам одиночных пикетов в поддержку Дадина, после чего их задержали и доставили в первый отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району. По словам сотрудников правоохранительных органов, проводивших задержание, они перешли дорогу в неположенном месте, добавила Зотова.

Конституционный суд РФ на заседании во вторник приступил к рассмотрению дела по жалобе Дадина, который оспорил норму Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов.