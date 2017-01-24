Жену Дадина задержали на выходе из КС за переход дороги в неположенном месте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Жена осужденного оппозиционера Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщает о своем задержании правоохранительными органами на выходе из здания Конституционного суда (КС) в Санкт-Петербурге.

"Нас задержали у выхода из Конституционного суда. Когда мы выходили, мы увидели, что там стоят пикетчики, я и два журналиста подошли к одному из пикетчиков, после чего нас задержали", - сказала Зотова во вторник "Интерфаксу".

В настоящее время все задержанные находятся в Адмиралтейском отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району, отметила она. По словам сотрудников правоохранительных органов, проводивших задержание, они перешли дорогу в неположенном месте, добавила Зотова.

Конституционный суд РФ на заседании во вторник приступил к рассмотрению дела по жалобе Ильдара Дадина, который оспорил норму Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов.