Минюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митингов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Норма об уголовной ответственности за многократные нарушения правил проведения митингов, по которой был осужден активист Ильдар Дадин, требует совершенствования, полагает советник министра юстиции РФ Мария Мельникова.

"Считаем, что, несмотря на то, что конструкция нормы полностью соответствует Конституции, некоторые формулировки требуют законодательного совершенствования", - сказала Мельникова, представляя позицию Минюста на заседании в Конституционном суде во вторник.

По ее словам, оспариваемая норма призвана предотвратить многократное повторение нарушений при проведении публичных мероприятий. При этом Мельникова подчеркнула, что норма не предусматривает повторного наказания за одно и то же правонарушение.

Она добавила, что норма допускает неопределенность толкования, в частности, при подсчете количества правонарушений, которые совершил тот или иной гражданин на публичных мероприятиях, а также сроках их совершения.

Конституционный суд РФ на заседании во вторник рассматривает дело по жалобе Ильдара Дадина, который оспорил норму Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов - статью 212.1 УК РФ. Оспариваемая норма предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и пр.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.

К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.