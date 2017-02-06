СМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ запретило Федеральному агентству по специальному строительству (Спецстрой) давать указания подведомственным ему ФГУПам без согласования с военным ведомством, а самим ФГУПам нельзя вести с агентством даже переписку, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

"О нововведениях в работе Спецстроя газете рассказали несколько источников в центральном аппарате Минобороны РФ, а также топ-менеджеры компаний, работающих со Спецстроем на правах субподрядчиков. По их словам, примерно две недели назад агентство было отстранено от управления своими активами, большую часть которых составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов). Об этом были уведомлены органы военного управления (главнокомандующие видами и командующие родами войск, командование пяти военных округов), а также все предприятия Спецстроя (в том числе управление капитального строительства N900 при агентстве) и директор агентства Александр Волосов", - сообщается в материале газеты.

В нем также отмечается, что "прямым подтверждением этой информации служит письмо Тимура Иванова, замминистра обороны по расквартированию, датированное 17 января". Из документа следует, что руководителям всех ФГУПов и самого Спецстроя запрещено контактировать друг с другом без разрешения Минобороны.

"Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять",- говорится в документе, который цитирует "Коммерсант".

Получить официальный комментарий Минобороны РФ газете не удалось. В самом Спецстрое от комментариев вчера воздержались, говорится в материале "Коммерсанта".