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Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом

Перед этим вокруг собора прошел крестный ход

Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Граждане, протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, выстроились в кольцо вокруг собора, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (Партия Роста).

Участники акции встали кольцом вокруг Исаакиевского собора, некоторые из них прикололи на грудь синие ленты. Полиция не препятствовала проведению акции. Ее участники пока остаются возле собора.

Ранее в воскресенье у Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Мероприятие прошло без инцидентов. Верующие обошли вокруг Исаакиевского собора с хоругвями и песнопениями.

Теги: Исаакиевский собор, РПЦ
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