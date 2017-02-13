Минобрнауки опровергло обсуждение ограничения числа приемных детей в семьях

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ пока не обсуждает вопрос об ограничении числа приемных детей в семьях, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра образования и науки РФ Андрей Емельянов.

"Министерство всегда открыто к поступающим предложениям от экспертного сообщества, а данная идея обсуждается экспертами далеко не первый год. Вместе с тем, вопрос об ограничении количества детей в приемных семьях в министерстве к настоящему времени не обсуждался, и никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Емельянов агентству в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что в Минобрнауки готовы обсудить предложение об ограничении на законодательном уровне числа приемных детей в семьях с учетом инцидента с московской приемной семьей Дель.

Изъятие приемных детей

Месяц назад стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи десять детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции решили временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены следы побоев, был доставлен в медучреждение, где факты подтвердились.

Полиция возбудила в отношении приемного отца уголовное дело по статьям 116 и 156 УК РФ ("Побои" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей.

Всего в семье Дель проживали 13 детей - восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства "Зеленоград", еще двоих передали бабушке - матери Дель - под временную опеку.