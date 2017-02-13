Главные новости
В миреСенатор рассказал о спорах между Трампом и Конгрессом из-за РоссииВ миреРоссийский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцевВ миреВ интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в Калифорнии
В России

Минобрнауки опровергло обсуждение ограничения числа приемных детей в семьях

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ пока не обсуждает вопрос об ограничении числа приемных детей в семьях, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра образования и науки РФ Андрей Емельянов.

"Министерство всегда открыто к поступающим предложениям от экспертного сообщества, а данная идея обсуждается экспертами далеко не первый год. Вместе с тем, вопрос об ограничении количества детей в приемных семьях в министерстве к настоящему времени не обсуждался, и никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Емельянов агентству в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что в Минобрнауки готовы обсудить предложение об ограничении на законодательном уровне числа приемных детей в семьях с учетом инцидента с московской приемной семьей Дель.

Изъятие приемных детей

В РоссииМногодетные родители из Зеленограда отозвали иск о незаконности отмены опекиЧитать подробнее

Месяц назад стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи десять детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции решили временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены следы побоев, был доставлен в медучреждение, где факты подтвердились.

Полиция возбудила в отношении приемного отца уголовное дело по статьям 116 и 156 УК РФ ("Побои" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей.

Всего в семье Дель проживали 13 детей - восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства "Зеленоград", еще двоих передали бабушке - матери Дель - под временную опеку.

Теги: Минобрнауки РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Женская красота оказалась для российских мужчин важнее хозяйственности и верностиЖенская красота оказалась для российских мужчин важнее хозяйственности и верности
При этом россиянок в мужчинах больше привлекает честность, чем ум и трудолюбиеПодробнее
Путин назначил врио губернатора Новгородской области Андрея НикитинаПутин назначил врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина
Ранее он занимал должность руководителя Агентства стратегических инициативПодробнее
В Кремле отказались комментировать сообщения об участии Прилепина в формированиях ДНРВ Кремле отказались комментировать сообщения об участии Прилепина в формированиях ДНР
Ранее в СМИ появились сообщения, что писатель Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальонПодробнее
Путин и Трамп встретятся в рамках G-20 в Германии в июлеПутин и Трамп встретятся в рамках G-20 в Германии в июле
По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран так или иначе встретятся на "двадцатке", но о более ранней встрече пока речь не идетПодробнее
Губернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочийГубернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочий
Сергей Митин не собирается участвовать в выборах 2017 годаПодробнее
Источник сообщил о найденных с воздуха обломках разбившегося вертолетаИсточник сообщил о найденных с воздуха обломках разбившегося вертолета
По его словам, примерно в 2 км от берега обнаружены, предварительно, части фюзеляжа вертолетаПодробнее
"Коммерсант" узнал об упрощении въезда в РФ для ВИЧ-инфицированных иностранцев"Коммерсант" узнал об упрощении въезда в РФ для ВИЧ-инфицированных иностранцев
Правительство планирует отменить действующую норму, согласно которой пребывание в стране разрешено только тем, у кого в России есть близкие родственникиПодробнее
Опубликован список пассажиров пропавшего на Алтае вертолетаОпубликован список пассажиров пропавшего на Алтае вертолета
Подтвердилось, что на борту был экс-вице-премьер Алтайского края Анатолий БанныхПодробнее
Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на АлтаеОчевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае
По предварительным данным, на борту вертолета, который выполнял экскурсионный полет, находились пять человекПодробнее
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцомПротивники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Перед этим вокруг собора прошел крестный ходПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля5 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенатор рассказал о спорах между Трампом и Конгрессом из-за РоссииВ миреРоссийский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцевВ миреВ интернете появилась прямая трансляция с аварийной плотины в КалифорнииМоскваСуд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницу
Вашингтон и Оттава расширят сотрудничество в сфере ПВО и в киберпространстве
Суд вынесет приговор по делу о подготовке теракта в Москве
На встрече по Сирии в Астане обсудят механизм для разработки конституции
Трамп заявил о серьезных международных проблемах "во всех точках земного шара"
СПЧ подготовит доклад президенту о местах принудительного содержания в Карелии
Трамп отказался радикально менять принципы торговли с Канадой
Количество погибших в результате взрыва в Пакистане выросло до 13 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи