СКР возбудил дело против сотрудников опеки после изъятия 10 детей из приемной семьи

Их заподозрили в халатности, так как ранее они не нашли в семье из Зеленограда никаких нарушений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов опеки, не выявивших нарушений в зеленоградской семье, из которой были изъяты приемные дети, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")",- сказала Иванова.

На прошлой неделе стало известно, что из приемной семьи в Зеленограде были изъяты 10 детей. Работники детского сада перед этим обнаружили на теле одного ребенка следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Также сообщалось, что некоторые дети инфицированы ВИЧ. Приемная мать информацию о насилии над детьми отрицает.

Накануне многодетная мать Светлана Дель подала в суд на органы опеки и полицейских в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей.

В минувшую пятницу в пресс-службе детского уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что она создала специальную комиссию по выяснению обстоятельств произошедшего. В комиссию вошли представители органов опеки и попечительства и департамента социальной защиты Москвы, а юристы уполномоченного выехали на квартиру, где дети проживали с родителями. При этом Кузнецова призвала не делать поспешных выводов и детально разобраться в ситуации.