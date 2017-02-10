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На приемного отца из Зеленограда завели новое дело после изъятия детей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Михаил Дель, опекун восьми детей, изъятых 10 января в Зеленограде, стал фигурантом уголовного дела по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщил адвокат семьи Дель Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

"Сегодня нам предъявили постановление о выделении нового уголовного дела из уже существующего в отношении Михаила дела о побоях. Атака на семью Дель продолжается", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что защита многодетной семьи Дель, у которых органами опеки изъяты более 10 детей, намерена добиваться закрытия уголовного дела о побоях, возбужденного в отношении отца семейства, сообщил адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Уголовное дело развивается параллельно по 116 статье УК РФ ("Побои") в отношении Михаила, которое было декриминализировано вчера. Это значит, что дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. Ходатайство по отмене уголовного дела в отношении Михаила будет направлено в пятницу", - заявил журналистам Павлов после заседания в Зеленоградском суде Москвы в среду.

По его словам, "урегулирование инцидента теперь переходит в иное несудебное русло".

"Было сразу ясно, что заведенное уголовное дело по 116 статье было мертворожденным, так как всем было известно о грядущей декриминализации статьи", - сказал Павлов.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело в отношении Дель по статье побои (ст.116 УК РФ). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей.

В январе руководитель департамента ведомства Владимир Петросян сообщил о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей.

"Чиновники органов опеки, кроме допущенных при изъятии детей нарушений, проявили в этом деле удивительное рвение и обещают чуть ли не завтра найти им новых приемных родителей", - заявил тогда адвокат Павлов.

Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства "Зеленоград", еще двоих передали бабушке - матери Светланы Дель - под временную опеку.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что отсутствие регламента по изъятию детей из приемных семей существенно осложняет ситуацию Дель.

"Я не смогу рассказать все подробности нашей беседы, потому что вопросы тайны усыновления, диагнозов, медицинских заключений охраняются законом. Но могу одно лишь сказать: отсутствие регламента министерства образования по отобранию детей существенно осложняет эту ситуацию. Обязательно должен быть четкий порядок совершения этих действий", - сказала журналистам Москалькова по итогам встречи с Дель.

Всего в семье Дель проживали 13 детей - восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

Теги: Михаил Дель, Зеленоград
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