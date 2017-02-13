Защита Дадина отправила главе ВС РФ ходатайство об отмене приговора

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Защита оппозиционного активиста Ильдара Дадина, осужденного к реальному сроку наказания за неоднократное нарушение правил пикетирования, просит председателя Верховного суда РФ об отмене приговора.

"Сегодня я направила ходатайство на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о внесении представления в президиум суда о возбуждении надзорного производства на предмет отмены состоявшихся судебных решений в отношении Ильдара Дадина", - сказала "Интерфаксу" в понедельник его адвокат Ксения Костромина.

"В просительной части ходатайства я указала, что мы просим незамедлительно Дадина из-под стражи освободить", - добавила адвокат.

Конституционный суд (КС) РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) решил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру. Вместе с тем КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей конституции, но требующей доработки законодателя.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, однако впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.