Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности

"Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать" - сказал Лавров.

"Относительно санкций я уже высказывался на счет того, насколько в общем-то нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции", - добавил он.

Об увязке санкций против России с выполнением минских договоренностей ранее неоднократно заявляли представители Евросоюза. В частности, сегодня на Мюнхенской конференции об этом вновь напомнила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину по многим направлениям. Для нас важно полное выполнение минских соглашений. Как вы знаете, введены санкции за незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, и эти санкции тесно увязаны с полным выполнением минских соглашений. Такая позиция ЕС останется", - заявила она.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля.

Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.