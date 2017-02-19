В 2017 году начнут строить еще одну АПЛ серии "Ясень" для ВМФ России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Очередная атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет заложена в 2017 году, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

"На Севмаше, в этом году намечена к закладке еще одна АПЛ серии "Ясень", - сказал он в интервью "Российской газете".

По словам главкома, в нынешнем году для ВМФ будут заложены также две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка".

До 2020 года планируется построить для ВМФ семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть - по модернизированному проекту 885М, начиная с "Казани", которая была заложена в июне 2009 года. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" (проект "Ясень") построен на "Севмаше" и передан ВМФ 17 июня 2014 года.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М".