Главные новости
ЭкономикаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаВ РоссииГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеВ РоссииБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
В России

Защита екатеринбургского ловца покемонов подала жалобу в ЕСПЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представитель екатеринбургского блогера Руслана Соколовского намерен доказать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), что содержание под стражей было чрезмерной мерой для инкриминируемых ему статей, сообщил "Интерфаксу" адвокат блогера Алексей Бушмаков.

По его словам, жалобу подал Дамир Гайнутдинов - представитель Соколовского в ЕСПЧ.

Как сообщалось, Соколовский летом 2016 года выложил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс. 3 сентября 2016 года суд заключил молодого человека под стражу на два месяца, тогда же ему было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды и оскорблении чувств верующих.

Однако 8 сентября областной суд изменил Соколовскому меру пресечения на домашний арест, но блогер нарушил его условия (к нему приходили гости), и 28 октября суд вернул его под стражу. Тем не менее 13 февраля 2017 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия отпустил Соколовского под домашний арест.

В настоящее время расследование дела завершено и оно направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

По данным следствия, всего блогер разместил девять видеофайлов на YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из этих роликов эксперты также расценили как действия, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку - фото-видеорегистратор для негласного получения информации.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Теги: Екатеринбург, ЕСПЧ, Руслан Соколовский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"
В ведомстве заявили, что перевод данных РЛС в запрашиваемый Нидерландами формат не позволит увидеть и 25% первичной информацииПодробнее
Суд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и ЧеркасоваСуд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и Черкасова
Судьи попробуют арестовать заочно приговоренного Браудера через ИнтерполПодробнее
Власти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государствомВласти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государством
Одной из возможных правовых конструкций может стать государственно-конфессиональное партнерствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 февраля6 фото
17 февраля
Фотохроника 17 февраля
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаВ РоссииГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеВ РоссииБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 20 февраля
Венецианский карнавал
Рубль вырос на открытии торгов благодаря нефти и улучшению прогноза рейтинга РФ
В Таиланде монахи устроили потасовку с полицией из-за обысков в храме
Три подводных аппарата привезли на Алтай для поисков упавшего вертолета
"Коммерсант" сообщил о возможной смене главы "Гражданских самолетов Сухого"
В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи