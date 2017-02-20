Защита екатеринбургского ловца покемонов подала жалобу в ЕСПЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представитель екатеринбургского блогера Руслана Соколовского намерен доказать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), что содержание под стражей было чрезмерной мерой для инкриминируемых ему статей, сообщил "Интерфаксу" адвокат блогера Алексей Бушмаков.

По его словам, жалобу подал Дамир Гайнутдинов - представитель Соколовского в ЕСПЧ.

Как сообщалось, Соколовский летом 2016 года выложил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс. 3 сентября 2016 года суд заключил молодого человека под стражу на два месяца, тогда же ему было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды и оскорблении чувств верующих.

Однако 8 сентября областной суд изменил Соколовскому меру пресечения на домашний арест, но блогер нарушил его условия (к нему приходили гости), и 28 октября суд вернул его под стражу. Тем не менее 13 февраля 2017 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия отпустил Соколовского под домашний арест.

В настоящее время расследование дела завершено и оно направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

По данным следствия, всего блогер разместил девять видеофайлов на YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из этих роликов эксперты также расценили как действия, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку - фото-видеорегистратор для негласного получения информации.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).