Cуд подтвердил продление ареста Вайнзихера и Ольховика по делу о взятках в Коми

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца топ-менеджеров "Реновы" Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, обвиняемых по делу о многомиллионных взятках экс-руководству республики Коми.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласил в понедельник решение судья.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Вайнзихера и Ольховика до 6 мая, удовлетворив, тем самым ходатайство следствия. Адвокаты фигурантов категорически возражают против столь суровой меры пресечения. Защитники полагают, что вина их клиентов ничем не подтверждается, в частности в уголовном деле не назван конкретный взяткополучатель и не установлена сумма взяток.

Совладелец группы компаний "Ренова" Ольховик, глава энергохолдинга "Т Плюс" Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября в Следственном комитете РФ сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера" - экс-главы Коми) в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств превысила 800 млн рублей.

Ольховик и Вайнзихер были этапированы в Сыктывкар, где суд 7 сентября арестовал их на два месяца, позднее их вернули в Москву, так как дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Слободин объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября арестовал его заочно по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.