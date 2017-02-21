Источник в Кремле отверг слухи о досрочных выборах президента РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президентские выборы в РФ пройдут по плану - 11 марта 2018 года, вопрос о проведении досрочной кампании во властных структурах не рассматривается, сообщил "Интерфаксу" источник в Кремле.

"Все разговоры о досрочных президентских выборах не имеют под собой никаких оснований", - сказал собеседник агентства. Периодически всплывающую в СМИ тему досрочного проведения кампании источник назвал слухами.

По его мнению, попытки перенести выборы не более ранний срок "свидетельствовали бы о слабости власти".

Сам Владимир Путин уже высказался по этому поводу. 23 декабря во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос шефа бюро The Wall Street Journal о возможности проведения досрочных президентских выборов, глава государства сказал: "Возможно, но нецелесообразно".

Источник "Интерфакса" отметил также, что старт кампании будет традиционным. Выборы президента РФ объявят в период с 30 ноября по 9 декабря (не ранее чем за 100 дней, но не позднее, чем за 90 до дня голосования), после чего начнется официальное выдвижение кандидатов.

Действующий глава государства имеет право участвовать в кампании. Путин занял пост президента в 2000 году, затем был переизбран в 2004-м. После этого Путин четыре года руководил правительством страны, а в 2012-м вновь занял президентское кресло.

Президент России избирается сроком на шесть лет.