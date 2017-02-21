Главу подрядчика стройки на космодроме "Восточный" задержали за невыплату зарплаты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель ООО "СК Северстрой" Глеб Суховерков, который обвиняется в невыплате зарплаты строителям космодрома "Восточный", задержан в московском аэропорту "Внуково" по прилету из Перми, сообщает управление СКР по Амурской области.

"По версии следствия, Суховерков, являясь руководителем "СК Северстрой", выполнявшей подрядные работы при строительстве объектов на космодроме "Восточный", с октября 2014 года по ноябрь 2015 года не платил своим работникам заработную плату", - сказано в сообщении.

Суховерков обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следствие устанавливает число потерпевших по уголовному делу и причиненный им ущерб.

В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Амурскую область.