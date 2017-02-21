Мэра Владивостока оставили по арестом еще на три месяца

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить арест Пушкареву до 30 мая ", - огласил решение судья Артур Карпов. Также во вторник на тот же срок был продлен арест другого фигуранта дела - бизнесмена Андрея Лушникова.

В суде следователь объяснил просьбу о продлении ареста необходимостью завершить следственные действия - предъявить обвинения в окончательной редакции и ознакомить фигурантов с материалами дела. Кроме того, следователь считает, что, оставаясь на свободе, Пушкарев может использовать свой административный ресурс и оказывать давление на свидетелей. "Когда свидетелей вызывают на допрос, они уезжают в Корею", - сказал он.

Защитник Пушкарева Александр Высоцкий в очередной раз настаивал на невиновности своего клиента. В обоснование своей позиции он просил суд приобщить ряд документов. "Прошу приобщить материалы арбитражного дела, в котором рассматривали процесс организации торгов, в нарушениях которых следствие обвиняет Пушкарева. Арбитражный суд признал торги законными", - сказал защитник.

Адвокаты просили перевести своего клиента под домашний арест в подмосковный посёлок "Горки-10" или отпустить под залог в 10 млн рублей.

1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании Пушкарева и Лушникова в рамках расследования дела по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Лушникову - коммерческий подкуп.

Лушников признал вину и дал изобличающие Пушкарева показания. Мэр Владивостока свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами

Срок предварительного следствия в отношении фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.