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"Почта России" заявила о законности выплат вознаграждений своим менеджерам

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты премий менеджерам "Почты России" производится в соответствии с трудовым законодательством РФ, заявили в пресс-службе предприятия.

"Выплата вознаграждений менеджменту предприятия производится в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством РФ", - сказали в пресс-службе "Интерфаксу" в среду.

В "Почте России" уточнили, "что информация о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера генерального директора и его заместителей, а также членов их семей ежегодно предоставляется в департамент государственной службы и кадров правительства РФ в полном соответствии с требованием законодательства: федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", указом президента РФ от 2 апреля 2013 года №309 и указом президента РФ от 23 июня 2014 года №460".

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Ранее в среду в прокуратуре Москвы сообщили, что в Следственный комитет (СКР) направлен еще один пакет материалов прокурорской проверки, касающейся размеров премий, выплаченных заместителям главы "Почты России" Дмитрия Страшнова. "Материалы проверки относительно премиальных выплат направлены в следственные органы следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказал в среду "Интерфаксу" представитель ведомства.

Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что уголовное дело по материалам первой проверки прокуратуры по выплаченной премии самому Страшнову "до сих пор не возбуждено".

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Страшнова.

Страшнов в конце 2016 года был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения топ-менеджеру в размере 95,4 млн рублей. Ведомство направило в следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.

В январе 2017 года стало известно о проверке Генпрокуратурой законности приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204. Воздушные суда были приобретены ФГУПом за 3,39 млрд рублей в августе 2016 года для перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских интернет-магазинов.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года после так называемого "почтового коллапса" с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До назначения гендиректором "Почты" Страшнов с 2009 года возглавлял мобильного оператора Tele2 Russia, у которого на тот момент был шведский акционер. До Tele2 менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.

Теги: Почта России, Дмитрий Страшнов
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