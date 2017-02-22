МИД РФ ответил Киеву на предложение лишить Россию права вето в СБ ООН

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России рекомендуют министру иностранных дел Украины Павлу Климкину разобраться с внутриукраинскими проблемами, прежде чем выступать с инициативами о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН.

"Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, там решить все вопросы, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов", - сказала на брифинге в Москве в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо", - добавила она.

"Поэтому министру иностранных дел Украины нужно сконцентрироваться на делах у себя дома. Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам", - подчеркнула Захарова.

Как сообщал ранее МИД Украины, министр иностранных дел этой страны Климкин провел открытые дебаты в СБ ООН по проблематике конфликтов в Европе. Среди прочего, Климкин поднял вопрос о действиях России в отношении Украины и реформированит Совбеза "в контексте недопущения злоупотребления правом вето".

Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.