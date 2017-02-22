Марш и митинги в память о Немцове пройдут в ряде городов Поволжья

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мероприятия в память о об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом два года назад в центре Москвы, пройдут 26 февраля в ряде городов Приволжского федерального округа.

В Нижнем Новгороде состоится согласованный с властями марш, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Заявка на его проведение поступила от инициативной группы. Собравшиеся пройдут с 15:00 до 16:00 по пешеходной улице Большая Покровская от кинотеатра "Октябрь" до площади Театральная, где состоится митинг. Для участия заявлено до 1 тысячи человек.

В Перми с 14 до 15 часов по местному времени около памятника жертвам политических репрессий пройдет митинг, сообщил агентству член регионального совета демкоалиции Валентин Мурзаев. Мероприятие согласовано пермской мэрией. При этом, отметил Мурзаев, изначально организаторы просили разрешить им провести митинг в центре города у памятника "Легенда о пермском медведе", но администрация Перми не согласовала акцию на данной площадке и предложила участникам собраться в отдаленном районе. Отказ был обжалован, однако суд встал на сторону мэрии.

Администрация Кирова также предложила перенести акцию в другое место. В пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что изначально организаторы планировали устроить шествие в центре города, на улице Московская. Однако мэрия согласовала нечетную сторону улицы Заводская, которая находится недалеко от центра. "В заявке указано, что шествие пройдет с 11.00 до 12.00 мск, количество участников - до 500 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии Казани агентству сообщили, что инициативная группа из четырех человек согласовала с горадминистрацией проведение в парке "Крылья советов" в 11:00 митинга памяти Немцова. Заявлено до 300 человек.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.