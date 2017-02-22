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Осужденного за взяточничество экс-мэра Ярославля этапировали в Рыбинск

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов переведен в СИЗО N2 Рыбинска, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-градоначальника Сергей Голубенков.

"По официальной информации УФСИН, полученной мной, Евгений Робертович этапирован по месту отбывания наказания из ярославского СИЗО N1 "Коровники" в соответствии со статьей 73 УИК. Статья предполагает отбывание наказания в регионе, где вынесен приговор, при отсутствии исключительных обстоятельств", - сказал Голубенков.

Он отметил, что, скорее всего, Урлашов будет отбывать наказание в одной из колоний Рыбинска.

При этом он подчеркнул, что в СИЗО N2 информацию о прибытии его подзащитного пока не подтверждают.

Ярославский областной суд 20 января оставил в силе обвинительный приговор по делу о взяточничестве в отношении мэра Урлашова. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 12 лет и 6 месяцев, а также выплатит штраф в размере 60 млн рублей. Сам градоначальник отметил, что скорее всего не переживет такой долгий срок заключения.

В отношении другого фигуранта дела бывшего заммэра Дмитрия Донскова суд оставил в силе оправдательный приговор, а в отношении экс-советника мэра Алексея Лопатина - обвинительный.

Защита Урлашова заявила о намерении обжаловать решение облсуда.

По данным СК, Урлашов и его подчиненные в 2012-2013 гг. вымогали у директора ООО "Радострой" 18 млн рублей в качестве взятки в связи с выполнением работ по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети. В итоге коммерсант передал посреднику Андрею Захарову 14 млн рублей в виде взятки Урлашову, после чего посредник был задержан.

В тот же период Урлашов получил от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" взятку в 17 млн рублей из 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение, как установили следователи, предназначалось за содействие в использовании своих должностных полномочий при принятии решения о передаче "Ярдорстрою" контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление".

Теги: Евгений Урлашов, Рыбинск
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