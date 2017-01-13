Экс-мэр Ярославля Урлашов попросил суд оправдать его

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Осужденный мэр Ярославля Евгений Урлашов выступил с последним словом в Ярославском областном суде, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

"Прошу меня оправдать, потому что никакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал", - сказал Урлашов. Он подчеркнул, что его самого и его коллег хотели наказать за политическую самостоятельность.

"Нельзя смириться с тем, что тебя обвиняют в том, что ты не делал. Уверен, что нас хотели наказать за то, что мы самостоятельные", - сказал осужденный мэр. Он отметил, что до сих пор находится в состоянии шока после ареста. Также он сказал, что "люди, которые меня арестовывали, сейчас сами арестованы", подчеркнув, что он и его коллеги были задержаны не с поличным.

По поводу суммы штрафа он пояснил, что из имущества у него есть только однокомнатная квартира, в которой проживает его мать. В заключении выступления он прочел стихотворение Артура Лундквиста "Потерянные корабли".

Обжалование в апелляции

21 декабря 2016 года Ярославский областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворил заявленный защитой отвод судьи Елены Иродовой, коллегия начала работать в новом составе.

Гособвинение в апелляционном представлении попросило суд отменить оправдательный приговор Донскову. Урлашов и Лопатин в свою очередь заявили о том, что Донсков не виновен в инкриминируемом преступлении, так же, как и они.

С Урлашовыми и Лопатиным общение ведется через видеоконференц-связь. Оба находятся в СИЗО. Оправданный по делу заммэра Дмитрий Донсков находится в зале.

Кировский суд Ярославля 3 августа 2016 года назначил Урлашову наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей, Лопатину - 7 лет колонии строгого режима. Урлашов признан виновным в получении взятки в размере 17 млн рублей и в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а Лопатин - в посредничестве при получении взятки. Донсков был признан невиновным. Суд постановил вернуть ему 213 тыс. рублей, изъятые следователями.

Решение суда в отношении Урлашова и Лопатина было обжаловано защитой.

Версия следствия

По данным СК, Урлашов и его подчиненные в 2012-2013 гг. вымогали у директора ООО "Радострой" 18 млн рублей в качестве взятки в связи с выполнением работ по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети. В итоге коммерсант был вынужден передать посреднику Андрею Захарову часть денег в сумме 14 млн рублей, предназначенных в виде взятки Урлашову, после чего посредник был задержан.

В тот же период Урлашов получил от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" взятку в 17 млн рублей из общей суммы взятки в 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение, как установили следователи, предназначалось за содействие в использовании своих должностных полномочий при принятии решения о передаче "Ярдорстрою" контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление".

Члена партии "Гражданская платформа", мэра Ярославля Урлашова задержали 3 июля 2013 года. На следующий день ему, его заместителю Донскову, главе агентства по муниципальному заказу мэрии Максиму Пойкалайнену и советнику мэра Лопатину было предъявлено обвинение. Кроме того, обвинение в покушении на посредничество во взяточничестве было предъявлено Захарову. Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали, придерживаясь мнения о политической подоплеке дела.

Ранее суд приговорил Захарова к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.