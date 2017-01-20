Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову оставили без изменения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ярославский облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

В отношении бывшего заммэра Дмитрия Донскова суд оставил в силе оправдательный приговор, а в отношении экс-советника мэра Алексея Лопатина - обвинительный. В последнем слове все фигуранты дела просили их оправдать.

Гособвинение в апелляционном представлении попросило суд отменить оправдательный приговор заммэру Донскову, а Урлашов и Лопатин, в свою очередь, заявили, что он, как и они сами, не виновен. Защита этих двух фигурантов дела также обжаловала приговор.

21 декабря 2016 года областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворил заявленный защитой отвод судье Елене Иродовой, после чего коллегия начала работать в новом составе. С Урлашовым и Лопатиным общение велось по видеоконференцсвязи из СИЗО, а Донсков находился в зале суда.

3 августа 2016 года Кировский суд Ярославля назначил Урлашову наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей за получение взятки в размере 17 млн рублей и покушение на получение взятки в особо крупном размере, а Лопатину - семь лет колонии строгого режима за посредничество при получении взятки. Донсков был признан невиновным, и суд постановил вернуть ему 213 тыс. рублей, изъятые следователями.

Суть обвинений

По данным СК, Урлашов и его подчиненные в 2012-2013 гг. вымогали у директора ООО "Радострой" взытку в размере 18 млн рублей в связи с выполнением работ по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети. В итоге коммерсант предал посреднику Андрею Захарову 14 млн рублей для Урлашова, после чего посредник был задержан.

В тот же период Урлашов получил от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" 17 млн рублей из общей суммы взятки в 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение, как установили следователи, предназначалось за содействие передаче "Ярдорстрою" контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление".

Члена партии "Гражданская платформа", мэра Ярославля Урлашова задержали 3 июля 2013 года. На следующий день ему, его заместителюДонскову, главе агентства по муниципальному заказу мэрии Максиму Пойкалайнену и советнику Лопатину было предъявлено обвинение. Кроме того, обвинение в покушении на посредничество во взяточничестве было предъявлено Захарову. Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявляя о политической подоплеке дела.

Ранее суд приговорил Захарова к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.