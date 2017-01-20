Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеВ миреВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
В России

Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову оставили без изменения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ярославский облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

В отношении бывшего заммэра Дмитрия Донскова суд оставил в силе оправдательный приговор, а в отношении экс-советника мэра Алексея Лопатина - обвинительный. В последнем слове все фигуранты дела просили их оправдать.

В РоссииМэр Ярославля Урлашов получил 12 лет и 6 месяцев колонии за взяточничествоМэр Ярославля Урлашов получил 12 лет и 6 месяцев колонии за взяточничествоЧитать подробнее

Гособвинение в апелляционном представлении попросило суд отменить оправдательный приговор заммэру Донскову, а Урлашов и Лопатин, в свою очередь, заявили, что он, как и они сами, не виновен. Защита этих двух фигурантов дела также обжаловала приговор.

21 декабря 2016 года областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворил заявленный защитой отвод судье Елене Иродовой, после чего коллегия начала работать в новом составе. С Урлашовым и Лопатиным общение велось по видеоконференцсвязи из СИЗО, а Донсков находился в зале суда.

3 августа 2016 года Кировский суд Ярославля назначил Урлашову наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей за получение взятки в размере 17 млн рублей и покушение на получение взятки в особо крупном размере, а Лопатину - семь лет колонии строгого режима за посредничество при получении взятки. Донсков был признан невиновным, и суд постановил вернуть ему 213 тыс. рублей, изъятые следователями.

Суть обвинений

По данным СК, Урлашов и его подчиненные в 2012-2013 гг. вымогали у директора ООО "Радострой" взытку в размере 18 млн рублей в связи с выполнением работ по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети. В итоге коммерсант предал посреднику Андрею Захарову 14 млн рублей для Урлашова, после чего посредник был задержан.

В тот же период Урлашов получил от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" 17 млн рублей из общей суммы взятки в 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение, как установили следователи, предназначалось за содействие передаче "Ярдорстрою" контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление".

Члена партии "Гражданская платформа", мэра Ярославля Урлашова задержали 3 июля 2013 года. На следующий день ему, его заместителюДонскову, главе агентства по муниципальному заказу мэрии Максиму Пойкалайнену и советнику Лопатину было предъявлено обвинение. Кроме того, обвинение в покушении на посредничество во взяточничестве было предъявлено Захарову. Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявляя о политической подоплеке дела.

Ранее суд приговорил Захарова к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Теги: Яросклавль, Евгений Урлашов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеВ миреВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страныВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,5% ВВП
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников на территории Пальмиры
В Ираке заявили о похищении 150 детей в отряд смертников ИГ
После закрытия липецкой фабрики Roshen работу потеряют более 700 человек
СКР начал проверку издевательств над животными в одном из нижегородских приютов
Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову оставили без изменения
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи