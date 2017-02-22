Дадин выйдет на свободу только через несколько дней

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ, осужденный оппозиционер Ильдар Дадин, которого Верховный суд РФ постановил освободить от наказания, выйдет на свободу не ранее, чем решение суда поступит в колонию Алтайского края.

Согласно закону, досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления в колонию соответствующего постановления суда либо утром следующего дня (если документ поступает после окончания рабочего дня).

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что обычно на пересылку документа по каналам специальной связи уходит несколько дней.

Закон гласит, что осужденному, освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела, в документе об освобождении приносятся официальные извинения от имени государства.

Ранее в среду президиум ВС РФ постановил освободить активиста.

"Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашённом в среду по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.