Президиум Верховного суда отменил приговор Дадину

Президиум решил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) РФ отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку наказания за неоднократное нарушение правил пикетирования, передает корреспондент "Интерфакса".

"Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашенном в среду по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

Согласно решению президиума, приговор в отношении Дадина отменен, его дело зарыто.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Как сообщалось, в декабре 2016 года ВС РФ отказался пересматривать приговор активисту в кассационном порядке, не найдя в его деле нарушений.

КС РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении И.Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Ранее Генеральная прокуратура РФ выступила за отмену приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку за неоднократное нарушение правил пикетирования.

"Предлагаю производство по уголовному делу в отношении Дадина возобновить, дело прекратить за отсутствием в действиях Дадина состава преступления, самого Дадина освободить из-под стражи",- заявил заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек в среду на заседании президиума Верховного суда РФ. Там сегодня рассматривается представление председателя инстанции Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

При этом он подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой Дадин был осужден, не противоречащей Конституции.