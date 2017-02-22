Генпрокуратура предложила освободить оппозиционера Дадина

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ выступает за отмену приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку за неоднократное нарушение правил пикетирования.

"Предлагаю производство по уголовному делу в отношении Дадина возобновить, дело прекратить за отсутствием в действиях Дадина состава преступления, самого Дадина освободить из-под стражи",- заявил заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек в среду на заседании президиума Верховного суда РФ. Там сегодня рассматривается представление председателя инстанции Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

При этом он подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой Дадин был осужден, не противоречащей Конституции.

Вместе с тем Конституционный суд указал, что гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только в случае, если имеется три вступивших силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Между тем, уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено в феврале 2015 года, однако, отметил Коржинек, два из трех постановлений Тверского суда Москвы о привлечении Дадина к административной ответственности были обжалованы и были рассмотрены Мосгорсудом только в марте. "Таким образом, на момент привлечения к уголовной ответственности два из трех постановлений не вступили в законную силу", - подчеркнул замгенпрокурора.

Конституционный суд РФ ранее предложил законодателям внести изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетирования (статья 212.1 УК РФ).

Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.