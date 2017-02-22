Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно

Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд в среду вынес приговор по делу об убийстве семьи заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области Андрея Гошта.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Орхану Зохрабову суд назначил 26 лет, Исламу Бабаеву - 25 лет заключения.

Ранее коллегия присяжных заседателей сочла доказанной вину всех четырех обвиняемых, при этом для Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова присяжные вынесли вердикт о снисхождении.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 года сообщники проникли в дом №58 на улице Школьная села Ивашевка Сызранского района Самарской области, где убили хозяина дома - заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области Гошта, пятерых членов его семьи (родителей, супругу, жену брата, племянницу) и пытались убить еще одну малолетнюю племянницу.

В качестве оружия налетчики использовали две деревянные дубинки и биту, которыми наносили удары спящим. С похищенным из дома имуществом общей стоимостью 193 тыс. рублей они скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, Бабаев, Махмадали Ахмадов и Зохрабов. Им инкриминируются разбой (пункты "а, в" части 4 статьи 162 УК РФ), убийство (пункты "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ), покушение на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ и пункты "а, в, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Суд над ними начался в Самаре 5 декабря 2016 года, он проходил в закрытом режиме с участием присяжных.