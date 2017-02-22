СПбГУ дистанцировался от поддержки его проректором передачи Исаакия РПЦ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, подписавший обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, заявил, что высказанное им мнение не является позицией вуза.

Как сообщается на сайте СПбГУ, в вуз с вопросами о позиции университета по ситуации с Исаакиевским собором обратился глава студенческого совета факультета прикладной математики - процессов управления Кирилл Постнов. Он уточнил "Интерфаксу", что его интересовало, выразил ли Дементьев официальную позицию вуза в вопросе передачи Исаакиевского собора РПЦ или личное мнение.

В СПбГУ сообщают, что в вуз не поступало каких-либо запросов по поводу передачи собора ни от РПЦ, ни от властей Петербурга. "Соответственно, университетом как организацией в целом никакого мнения по данной ситуации не формировалось", - говорится в сообщении.

При этом в вузе настаивают, что в письме на имя губернатора Петербурга, которое было подписано рядом ректоров Петербурга, а также Дементьевым, были указаны "только имена и фамилии". "Там нет указаний на должности, как нет и указаний на то, что действия производятся от имени организаций, руководителями которых являются данные люди. К сожалению, при подготовке публикаций, вызвавших некоторый резонанс в обществе, эти обстоятельства не были учтены ни авторами публикаций, ни редакторами", - отмечается в сообщении.

Ранее руководители 23 петербургских вузов обратились к Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ до Пасхи, который будет отмечаться 16 апреля. Данную информацию распространила пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, в тексте сообщения были указаны не только имена и фамилии подписавших обращение, но и их должности. Среди подписантов оказались ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор СПбГУ И.Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Это вызвало широкий общественный резонанс.

17 февраля высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности заявил, что консенсус по этой теме достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью, при котором в качестве одного из возможных вариантов Исаакий гарантированно сохранил бы статус музея и штат сотрудников.

Здание должно перейти под управление РПЦ не позднее 1 марта 2019 года.