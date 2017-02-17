В Смольном отказались комментировать идею о совместном использовании Исаакия

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не комментируют появившуюся информацию о возможном компромиссном решении при определении судьбы Исаакиевского собора.

"Слова анонимных источников мы не комментируем", - сказал "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

Ранее высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности назвал решение передать собор РПЦ поспешным. "Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации", - отметил он.

Кроме того, он сообщил "Интерфаксу", что спор вокруг Исаакиевского собора можно решить путем компромисса при условии совместного использования объекта светскими властями и Русской православной церковью.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но иски приняты к рассмотрению не были. Петиция в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.