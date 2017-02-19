Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тыс. человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Восемь тысяч человек вышли в воскресенье на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"В крестном ходе приняли участие около 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", - сказал собеседник агентства.

По завершении крестного хода свою акцию начали противники передачи собора РПЦ.

12 февраля вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около 1,5 тыс. человек. В тот же день вокруг собора выстроились протестующие против его передачи Церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (Партия Роста).