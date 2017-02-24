В России

Исполняющим обязанности постпреда при ООН стал Петр Ильичев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после скоропостижной кончины Виталия Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев.

Как сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при ООН, Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В постпредстве РФ при ООН занимает должность первого заместителя. 5 декабря 2013 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Теги: Петр Ильичев, Россия, ООН
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