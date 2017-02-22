Постпред США при ООН пожалела о недолгом сотрудничестве с Чуркиным

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли выразила сожаление, что не успела поработать долго со своим российским коллегой Виталием Чуркиным, и заявила, что его голоса будет не хватать в ООН.

"Я хотела бы больше времени проработать с ним", - написала она в книге соболезнований в постпредстве РФ при ООН.

По словам Хейли, она была впечатлена профессионализмом Чуркина. "Он обладал шармом и с уважением относился к людям", - подчеркнула американский постпред.

"Виталий великолепно умел находить возможности и был верен делу служения народу России. Его голоса, присутствия и юмора будет очень не хватать. Пусть Виталий покоится с миром", - заключила Хейли.

Постпред России при ООН Чуркин скончался 20 февраля в возрасте 64 лет.