Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Причину и обстоятельства смерти российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, сообщила во вторник пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.

"Медицинское дело (Чуркина - ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта", - сказала Болсер агентству Associated Press.

Она пояснила, что "дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки".

"Они могут длиться несколько недель", - отметила Болсер.

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.

С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН открыта книга соболезнований в связи с кончиной Чуркина.